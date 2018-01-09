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США потеряли секретный спутник
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SpaceХ потеряла секретный спутник США 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Рамблер/

Секретный спутник США, запущенный накануне аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX, был утерян, рассказали Reuters два американских чиновника.

По их словам, разведывательный космический аппарат Zuma, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени запустившей его ракеты-носителя Falcon 9, не вышел на расчетную орбиту и мог разбиться.

Сейчас инцидент расследуется, но, отметили чиновники, ничто не указывает на саботаж. В самой SpaceX отказались прокомментировать происшествие, но подчеркнули, что их ракета «функционировала нормально».

8 января стало известно о запуске с мыса Канаверал Falcon 9 с секретным спутником правительства США. Отмечалось, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя успешно вернулась на Землю через восемь минут после пуска.

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