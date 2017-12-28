«Роскосмос» ответил Рогозину. Кто прав?

Полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей 28 ноября с Восточного, разрабатывалось специально под этот космодром.

Оно прошло проверку именно для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации. Там отметили, что в ходе работы аварийной комиссии, а также комиссии, специально назначенной самим вице-премьером Дмитрием Рогозиным, вопросов по этому направлению не выявлено.

Днем Рогозин заявил, что ракета, из-за аварийного старта которой был потерян метеоспутник «Метеор-М», была настроена на старт с космодрома Байконур. Кто прав: «Роскосмос» или вице-премьер?

Александр Железняков

академик Российской академии космонавтики имени Циолковского

«Если так разобраться, то в принципе они могут друг другу не противоречить, потому что «Роскосмос» говорит об исходных данных, которые вводились в полетное задание, а Рогозин уже более популярно конкретизирует, в чем это расхождение этих исходных данных было. Хотя, мне кажется, все-таки Рогозин выразился немного образно, потому что в полетном задании не прописывается, какой космодром по названию — прописываются координаты, другие параметры. И все-таки, когда готовили полетное задание для ноябрьского пуска, там и предполагали запуск именно с Восточного, но то, что там остальные данные оказались некорректными, приходится признать. Поэтому, по большому счету, никто друг другу не противоречит. Рогозин говорит образно, ну а «Роскосмос» — более или менее оперируя фактами. Хотя их объяснение относительно совпадения ряда факторов, которые привели к аварии, мне кажется, абсурдно, все-таки это просто говорит о низкой квалификации специалистов, которые все это готовили, не должны были предусмотреть, и то, что пуск происходит в северном направлении и все остальные параметры, иначе зачем они хлеб едят».

Что стало причиной аварийного пуска с космодрома «Восточный»? Объясняет главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин:

Игорь Маринин

главный редактор журнала «Новости космонавтики»

«Две системы управления на «Союзе» и на «Фрегате», каждая в отдельности, получили свое полетное задание. К несчастью, так сложилось, что оказались они в разных направлениях. Я приблизительные цифры буду называть, не совсем точные, но чтобы вы понимали. У одной, грубо говоря, 175 градусов угол разворота был заложен, а у другого — 185, и от этого все пошло. Проблема не в том, куда закладывали, что закладывали, проблема, что физически на Восточном надо было развернуться на старте на 175 градусов, и ни на каком космодроме раньше такой большой угол не был, как говорили тогда, по горячим следам. Если бы запускали в другое время года, если бы договорились с Якутией об использовании районов более удобных, то вот этого ужасного сочетания, когда один угол чуть-чуть больше 180 градусов, а другой чуть-чуть меньше, не случилось бы. Если бы 20 лет назад разработчики системы управления «Фрегат» предусмотрели такой дикий вариант, который не был заложен ни в какие их требования к ним в тот момент, потому что никто тогда не знал ничего про Восточный, про Куру и так далее, это уже, что называется, хороший специалист при отсутствии технического задания, прописанного досконально, заложит свои резервы. Но тут не заложили, сделали ровно так, как просили».

Кремль анализирует, нужны ли изменения в «Роскосмосе» после череды ЧП. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.