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США готовы запустить самую мощную ракету в мире
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Американская сверхтяжелая ракета подготовлена к пуску 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters

Компания SpaceX установила на стартовый стол сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Видео приведения носителя в вертикальное положение (с 34-кратным ускорением) показало Spaceflight Now, фотографии многочисленных очевидцев выложены в Twitter.

Falcon Heavy установлена на площадке LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). С нее же 9 ноября 1967 года была впервые запущена сверхтяжелая ракета Saturn 5 с кораблем Apollo.

Перед стартом ракеты Falcon Heavy инженеры SpaceX проведут огневые испытания ее двигателей.

В настоящий момент Falcon Heavy является самой мощной ракетой на планете.

Первый запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года. К Марсу отправится личная машина главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster. Бизнесмен полагает, что первый старт сверхтяжелого носителя с высокой вероятностью будет неудачным из-за трудности синхронизации работы 27 двигателей.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска оценивается в 90 миллионов долларов.

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн на низкую околоземную орбиту) дошли до этапа сборки носителей.

>> Красная машина для красной планеты

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn 5, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта разрабатывавшегося в СССР носителя Н-1 были неудачными. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn 5, Н-1 и «Энергия» закрыты.

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