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Гипотеза Дарвина оказалась несостоятельной
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Гипотеза Дарвина оказалась несостоятельной 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com

Ученые Колорадского университета в Боулдере показали, что экологическая гипотеза Дарвина, состоящая в том, что распространение видов в разной степени зависит от факторов окружающей среды и влияния других организмов, не учитывает раннее неизвестный экологический механизм. Оказалось, что при стрессовых условиях организмы начинают в меньшей степени испытывать на себе последствия конкуренции с другими видами. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению Дарвина, при неблагоприятных условиях окружающей среды — в пустынях, зонах вечной мерзлоты и солончаках — ведущую роль в ограничении роста и размножения растений и животных играют температура и другие климатические факторы. Однако, когда эти факторы близки к своему оптимуму, на первый план выступают взаимоотношения между самим организмами. Дарвин полагал, что, в случае растений это происходит из-за увеличения разнообразия видов и плотности их произрастания.

Исследователи изучили динамику популяции гибискусов Hibiscus meyeri на трех полевых участках, расположенных в центральной Кении (Африка), с различной влажностью в течение четырех лет. В соответствии с предсказаниями Дарвина, опыление насекомыми, поедание травоядными и конкуренция с другими травами и кустарниками сыграли важную роль в определении границ ареала гибискуса на влажных участках. Однако на сухих территориях те же самые факторы в меньшей степени влияли на распространение растения.

По словам ученых, плотность произрастания растений и разнообразие видов просто-напросто не важны для распространения гибискуса, растущего при неблагоприятных климатических условиях. Эти факторы могут оставаться на одном и том же уровне на разных участках, но низкая влажность выступает на первый план, ограничивая рост, выживание и размножение.

В современной теории эволюции, учитывающей данные генетики и эмбриологии, идеи Дарвина о ведущей роли борьбы за выживание и естественный отбор были переосмыслены, хотя и остаются в ее основе. Так, в 1960 году была разработана нейтральная теория эволюции, согласно которой в малых популяциях естественный отбор практически не происходит, а новые признаки возникают в результате случайных, не имеющих пользы мутаций.

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