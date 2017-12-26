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Американец накачался с помощью генной модификации
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Американец накачался с помощью генной модификации 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @4LOVofScience

Бывший биохимик Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и биохакер Джосайя Зейнер рассказал о последствиях эксперимента, в ходе которого он ввел в свое тело ген миостатин с помощью технологии CRISPR. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам биохимика, он хотел продемонстрировать, что оборудование для модификации ДНК является недорогим и простым в обращении даже для тех, кто не владеет специализированными знаниями. Мужчина решил увеличить мышечную массу в левой руке и ввел в себя дополнительную копию гена миостатина, отвечающего за рост мышц.

Он уверен, что после процедуры в части клеток изменился геном. Поскольку введенный ген является хорошо изученным, эффект от его внедрения должен быть заметным. Сейчас Зейнер работает над способами проверить, в какие клетки встроился ген, и в какой степени он повлиял на рост мышц.

Зейнер стал заметной фигурой в культуре биохакеров, которые занимаются генной модификацией в домашних условиях и пытаются улучшить свое собственное тело с помощью современных технологий. Он занимается продажей наборов, которые позволяют провести собственные эксперименты по созданию трансгенных организмов. При этом Зейнер и другие биохакеры игнорируют предупреждения Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств США (FDA) о том, что продажа трансгенов без одобрения соответствующих инстанций является незаконной.

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