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Microsoft выпустит Windows с искусственным интеллектом
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Microsoft выпустит Windows с искусственным интеллектом 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: globallookpress.com
Следующее крупное обновление Windows 10, запланированное к релизу на весну, будет включать в себя новую платформу Windows ML, которая позволит разработчикам наделять свои приложениями функциями искусственного интеллекта. Вычисления будут производиться локально, на самом компьютере, что позволит сэкономить на "облачных" мощностях.
"Платформа включает программный интерфейс Windows Machine Learning API, с помощью которого можно будет внедрять функциональность заранее обученных нейросетей и готовых моделей машинного обучения в разрабатываемые приложения, — сказали в Microsoft. — Примеры внедрения этих технологий могут быть самыми разнообразными: от умного поиска по видео и изображениям до составления индивидуальных музыкальных плейлистов".
Новая ИИ-платформа заработает не только на ПК и ноутбуках. Windows ML также будет поддерживаться устройствами Интернета вещей, серверами, дата-центрами и даже AR-очками HoloLens.
Функции на основе ИИ в той или иной степени уже задействуются в продуктах Microsoft. В предыдущий крупный апдейт "десятки", например, была включена "умная" антивирусная защита с привлечением искусственного интеллекта. ИИ также используется в пакете Office 365 и системе биометрической авторизации Windows Hello.
Новая версия Windows 10 ожидается в первых числах апреля. По информации СМИ, очередное масштабное обновление назовут Spring Creators Update. Помимо прочего, апдейт привнесет турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь, возможность упрощенного подключения Bluetooth-устройств, отполированный "текучий" дизайн, функцию Nearby Share для быстрого обмена файлами и Timeline ("Хронику") — фактически улучшенную альтернативу экрану со списком недавно открытых программ.
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