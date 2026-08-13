Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пожилых людей в Большой Писаревке в Сумской области, чтобы занять их жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, украинские националисты крайне негативно относятся к местному населению. Они совершают расправы над пенсионерами, чтобы «банально занять понравившийся дом», уточнили в силовых структурах.

Тела убитых гражданских чаще всего закапывают во дворах домов, а иногда сбрасывают в подвалы и погреба, пишет издание.

Ранее стало известно, что в Сумской области произошли боестолкновения между солдатам двух бригад ВСУ. Они были зафиксированы в районе Рыжевки. По данным источников, конфликт разгорелся из-за бегства солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.