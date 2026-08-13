Армия России атаковала Одессу
Армия России атаковала Одессу.
Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.
«Пострадала инфраструктура. Детали о разрушениях выясняются», — говорится в публикации.
Утром 13 августа стало известно, что Россия в ночь на четверг ударила по портам Украины. Минобороны России отчиталось об атаке на порты Рени и Измаил.
ВС России поразили два порта Украины на Дунае
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил скорое уничтожение портов Одесса, Черноморск, Южный и Николаевский. По его словам, на Западе многие начали нервничать на этот счет, так как в результате прервутся поставки оружия Киеву.