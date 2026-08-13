Армия России атаковала Одессу.

Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Пострадала инфраструктура. Детали о разрушениях выясняются», — говорится в публикации.

Утром 13 августа стало известно, что Россия в ночь на четверг ударила по портам Украины. Минобороны России отчиталось об атаке на порты Рени и Измаил.

ВС России поразили два порта Украины на Дунае

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил скорое уничтожение портов Одесса, Черноморск, Южный и Николаевский. По его словам, на Западе многие начали нервничать на этот счет, так как в результате прервутся поставки оружия Киеву.