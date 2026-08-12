Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что российские войска успешно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции (СВО).

Об этом политик сообщил в интервью порталу Free Press.

«Россия продвигается. Они продвигаются и продвигаются», — отметил он.

В рамках беседы Джонсон также заявил, что не виноват в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году.

«Это полная и абсолютная чушь», — подчеркнул политик.

Ранее на Западе отметили успехи российских военных на Украине. Аналитики считают, что переход всей Донецкой области под контроль России «станет одним из самых тяжелых поражений Киева и одним из величайших триумфов президента РФ Владимира Путина» с начала спецоперации.