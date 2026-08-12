Расплата за Кубань: ВС России атаковали Украину

Российские военные продолжают наносить удары по военным целям на Украине, в том числе и в ответ на атаку на Краснодарский край. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак. В Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Погиб ребенок, 19 человек получили травмы. В поселке Волна Темрюкского района погиб мужчина. Также есть пострадавшие в Анапе и Геленджике.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины наносят удары по южным городам России из Николаевской и Одесской областей, а также части Херсонской области.

«Мы продолжаем в ответ наносить удары... Эффективность наших ударов повысилась, потому что ПВО врага почти не срабатывает», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские войска обрушили на Украину шквал атак, поразив объекты в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Днепре и Харькове.