ПВО все проспала: ВС РФ обрушили мощные удары на Украину

Российские войска обрушили на Украину шквал ударов — взрывы и масштабные пожары уничтожают военные объекты и логистику ВСУ. Как сообщает «Царьград», управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и реактивные дроны «Герань» поразили объекты в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе, Полтаве, Сумах, Днепре и Харькове.

ВС РФ нанесли удары по хабу «Новой почты» под Запорожьем. Также в Запорожской области поражена военная инфраструктура, а в торговом центре «Эпицентр» в одном из районов областного центра возник пожар. Из за попадания в энергообъекты около 1200 потребителей в одном из районов города остались без электроснабжения.

В подконтрольных Киеву районах Херсона поражены объекты энергетической инфраструктуры и склады с вооружением. После многочисленных прилетов на местах возникли сильные пожары.

В Броварах Киевской области дроны «Герань» поразили складские помещения и логистические объекты. В Одессе и области удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры — туда прилетели крылатые ракеты Х-35. В Полтавской области в результате удара остановлена работа газодобывающего предприятия.

В Сумской области уничтожено несколько заправок. Также мощные взрывы зафиксированы на объектах противника в Днепре и Харьковской области.