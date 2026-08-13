Провокации НАТО в море объяснили

Инциденты с российскими судами являются провокациями, направленными на поддержание в Европе настроения войны с Россией, заявил в беседе с «Известиями» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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«Это провокации, которые направлены на то, чтобы, с одной стороны, поддерживать в Европе настроение войны с Россией», — сказал он, отметив, что в действительности никакой войны с Европой у России нет.

По его словам, одной из целей этих действий является увеличение поступлений в европейские бюджеты, чтобы затем направлять средства на финансовую поддержку Украины. Солонников считает, что вокруг ситуации формируется провокационный информационный фон, а современные технологии позволяют сравнительно легко создавать недостоверные материалы.

Кроме того, эксперт полагает, что происходящее призвано оправдать расходы стран НАТО. По его мнению, европейским властям необходимо убедить население в том, что выделяемые средства предназначены не для помощи Киеву, а для обеспечения безопасности самой Европы перед лицом якобы существующей российской угрозы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что НАТО имело возможность жестко отреагировать на инциденты с падением украинских беспилотников на своей территории, однако предпочло использовать их для обвинений в адрес России.