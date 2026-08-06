ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника

Силами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

Мэр также сообщил, что работники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

В ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников самолетного типа.