Вблизи Одессы загорелось судно после того, как оно было атаковано беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

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«Корабль, пораженный у берегов Одессы в ходе вечерней работы "Гераней"», — написал Котенок.

На приложенной к публикации фотографии виден пожар в центральной части судна.

Ранее журнал The Economist Украины из-за ударов ВС России по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.