В Севастополе отразили атаку ВСУ

Военные в Севастополе отразили атаку Вооруженных сил Украины, сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в "Максе".

"Наши силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников. Сбито четыре БПЛА. К этому часу Спасательная служба Севастополя зафиксировала несколько инцидентов в разных районах города. Главное - пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в районе улицы Репина сбитый беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал. В одной из квартир в результате удара повреждено остекление балкона. На месте работают оперативные службы. Еще один беспилотник упал на территории товарищество собственников недвижимости в Гагаринском районе, обошлось без детонации и возгорания.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания: на территории одного из садовых товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи, уточнил Развожаев. Пожарные работают на местах.