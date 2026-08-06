Военные в Севастополе сбили четыре БПЛА

В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил глава региона в «Максе».

Сбиты четыре беспилотных летательных аппарата в Гагаринском районе и вблизи Фиолента.

Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. Он добавил, что российские военные уничтожают вражеские дроны из различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА, летевшие на Москву.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских БПЛА.