Беспилотники ВСУ вызвали пожар в городе за 1000 км от фронта

В Татарстане зафиксирована атака беспилотников со стороны Украины. Один из городов республики, Зеленодольск, оказался в зоне поражения.

Глава местной администрации Михаил Афанасьев через свой телеграм-канал проинформировал о возникшем возгорании. Населенный пункт отделяют от линии боевого соприкосновения порядка 1000 километров.

По уточнённым данным, пламя охватило гражданский объект. Пожарные расчёты справились с огнём в короткие сроки.

В данный момент на месте происшествия продолжают дежурить экстренные службы. Медицинская помощь никому не потребовалась, погибших и раненых нет.

Афанасьев добавил, что в районе пока действует предупреждение об угрозе новых атак с воздуха. Ситуация остаётся на контроле.