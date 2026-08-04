Удары Вооруженных сил России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения. Об этом заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения», — сказал аналитик, отметив, что страны — соседи Украины уже устали от конфликта, в том числе и Польша.

Уилкерсон также подчеркнул, что Украина терпит крах быстрее, чем ожидали многие эксперты.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже «уволил генерала, уволил министра обороны», и сделал это в критический момент для обороны страны. Как считает эксперт, это говорит о том, что конец республики близится. Уилкерсон также подчеркнул, что Киев втянули в прокси-войну, чтобы ослабить Россию и придать НАТО больше силы, но Москва в ходе конфликта лишь усилилась.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины.