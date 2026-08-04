Над Ленобластью сбили шесть беспилотников

Шесть беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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По словам главы Ленинградской области, средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили шесть БПЛА. Дроны были сбиты над территорией региона.

О произошедшем Александр Дрозденко сообщил в своем канале на платформе «MAX». Губернатор отметил, что работа по отражению атаки продолжается.

Другие подробности инцидента, включая информацию о возможных последствиях на земле и местах падения беспилотников, пока не приводятся. Официальные службы региона продолжают следить за обстановкой.