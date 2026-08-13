Звезда КВН женится на девушке на 13 лет младше

Бывший участник КВН, певец и борец Торнике Квитатиани рассказал, что собирается жениться на девушке на 13 лет младше себя. Об этом он заявил в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись доступна в «VK Видео».

Квитатиани заявил, что его избранницей стала 20-летняя девушка по имени Диана, с которой его познакомили родственники. Звезда КВН отметил, что его невеста выросла в грузинской семье, сейчас она учится на последнем курсе университета.

«Потихоньку-потихоньку мы начали общаться, я понял, что это мой человек», — сказал он.

Квитатиани также добавил, что сделал предложение возлюбленной в Париже, заблаговременно спросив разрешения на это у родителей девушки.

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По словам артиста, уже известна дата свадьбы. На торжество планируется пригласить 350 человек.

Ранее стало известно о женитьбе участника команды КВН «Имени меня» Алексея Шальнова. Его избранницей стала юмористка Екатерина Вяликова.