Известная певица Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и проходит сложный процесс восстановления, рассказал журналистам музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты заметили, что облик артистки на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala привлек внимание публики — люди обсуждали то, что Пугачева появилась на мероприятии с тростью, тяжело передвигалась.

Позже, уточнили обозреватели, певица раскрыла, почему вынуждена пользоваться этим аксессуаром. Она заявила, что после падения сломала тазобедренную кость.

Представитель певицы Елена Чупракова уточнила, в свою очередь, что Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства.

«Алла Борисовна действительно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Операция была, насколько я знаю, сложная, и в силу возраста Аллы Борисовны, выход в люди и восстановление даются ей с трудом», — разъяснил Дворцов.

Ранее сообщалось, что в 1992 — 2024 годах Пугачева сделала ряд операций. В частности, произвела пластику и операцию на сердце.

По данным из открытых источников, первое стентирование врачи провели певице в 2006 году. В 2008 сделали повторное стентирование, в 2010 — установили 4 стента, в 2012 — расширили число стентов.