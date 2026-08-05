Лепс отменил концерты в Крыму
Народный артист РФ Григорий Лепс отменил свои выступления в Феодосии и Ялте из-за сложной ситуации в регионе, в частности из-за проблем с электроснабжением.
Об этом ТАСС сообщили в команде певца.
"Обстановка меняется каждый день: свет то есть, то его нет. Пока о конкретных переносах никто не может ничего говорить, [все зависит от того], в какую сторону будет меняться дальше. Пока что концерты отменены до лета следующего года", - сказал собеседник агентства.
Выступления артиста должны были состояться 11 и 12 августа в Феодосии и Ялте. В Telegram-канале артист обратился к поклонникам с извинениями.
"Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом", - написал Лепс.