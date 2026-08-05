Лепс отменил концерты в Крыму

Народный артист РФ Григорий Лепс отменил свои выступления в Феодосии и Ялте из-за сложной ситуации в регионе, в частности из-за проблем с электроснабжением.

Об этом ТАСС сообщили в команде певца.

"Обстановка меняется каждый день: свет то есть, то его нет. Пока о конкретных переносах никто не может ничего говорить, [все зависит от того], в какую сторону будет меняться дальше. Пока что концерты отменены до лета следующего года", - сказал собеседник агентства.

Выступления артиста должны были состояться 11 и 12 августа в Феодосии и Ялте. В Telegram-канале артист обратился к поклонникам с извинениями.