Алсу рассказала, кого стоит отправить на «Интервидение»

Певица Алсу, представлявшая Россию на «Евровидении-2000», считает, что на международный музыкальный конкурс «Интервидение» стоит отправлять молодых и пока не слишком известных широкой публике исполнителей, пишет ТАСС.

При этом сама Алсу не хотела бы представлять Россию на конкурсе. Певица отметила, что сейчас настало время дать дорогу молодому поколению артистов, среди которых, по её словам, немало талантливых вокалистов.

«Я бы не хотела представлять Россию на “Интервидении”. Всему своё время. Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: “Ну-ка, все вместе”, “Голос”», — заявила исполнительница.

Алсу обратила внимание на то, что далеко не все участники популярных музыкальных телешоу после завершения проектов становятся известными артистами. При этом многие из них уже успевают продемонстрировать свои вокальные способности и умение работать на сцене.

По мнению певицы, именно такие исполнители могли бы получить возможность заявить о себе на более крупной площадке. Она предложила обратить внимание на участников музыкальных конкурсов, которые уже успели проявить себя перед профессиональным жюри и телезрителями.

«Лишь единицы из участвовавших в музыкально-телевизионных конкурсах становятся популярными артистами, даже завоевав там призовые места. В связи с нехваткой ресурсов каких-то или еще чего-то. Пожалуй, на “Интервидение” надо отправлять кого-то из таких шоу, кто уже проявил себя. Мы уже знаем, как они выступают, как они держатся на сцене, какие у них вокальные способности», — заключила Алсу.

Ранее Алсу призналась, что не сидит на диетах ради сохранения стройной фигуры.