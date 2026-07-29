Данила Поперечный* стал отцом

Комик Данила Поперечный* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и его супруга Полина Чистякова стали родителями. Об этом сообщает Starhit.

У пары родилась дочь Мишель. По словам Полины, она и ее муж стали родителями 27 июля.

«Мы еще пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу», — заявила она.

Пара узнала о пополнении внезапно. В апреле этого года Чистякова показала, как занимается своей утренней женской рутиной, в ходе которой решила сделать тест — он внезапно оказался положительным. После этой неожиданной новости жена Даниила Поперечного*, находясь в полнейшем шоке, прикрывает рот руками, не веря своим глазам.

Напомним, что Поперечный* покинул Россию после начала спецоперации. Пара обосновалась в американском Лос-Анджелесе.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.