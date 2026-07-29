Дмитриенко впервые заговорил о свадьбе с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко впервые заговорил о свадьбе с актрисой Анной Пересильд. Как сообщает Super.ru, во время совместного стрима с блогером Бустером артист заявил, что решение о бракосочетании должно приниматься с легкостью и уверенностью.

Дмитриенко признался, что хотел бы сыграть свадьбу с Пересильд, но решение должно приниматься лишь тогда, когда оба уверены в своем выборе.

«Она (свадьба — прим. ред.) та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься», — сказал Дмитриенко.

Также певец уверен, что если во время отношений человек сомневается в своем выборе, то, скорее всего, у отношений нет будущего. Кроме того, Ваня признался, что мечтает стать отцом и хочет большую семью — как минимум троих детей.