Сын Киркорова захотел стать моделью

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин Киркоров захотел стать моделью. Об этом артист рассказал Telegram-каналу «Звездач».

59-летний исполнитель посетил фестиваль «Звезды "Русского радио" в Завидове». Он рассказал журналистам, что его 14-летний наследник вдохновился дебютом на подиуме и задумался о модельной карьере, несмотря на занятия боксом.

«Почему не мальчишеская профессия? Зато доходная!» — оценил предпочтения сына артист.

В июне сообщалось, что Мартин Киркоров вышел на подиум показа Гоши Рубчинского.