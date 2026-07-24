Культовый певец может прилететь в Москву

Бывший солист поп-дуэта Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву. О возможном визите культового певца 80-х в Россию сообщил Shot в Telegram.

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По информации издания, 72-летний Болен ведет переговоры об организации выступления на частном мероприятии российской компании. Певец якобы запросил гонорар в 500 тысяч евро за час, перелет бизнес-классом и проживание в пятизвездочном люксе.

Вместе с певцом в Москву прибудут еще пятеро участников группы. Для них должны быть предусмотрены отдельные номера, но уже стандартного уровня. Предоплату, как пишет Shot, Болен изъявил желание получить наличными в Гамбурге или на Майорке.

Болен неоднократно выступал в поддержку России и критиковал антироссийские санкции, а также называл антироссийскую политику Германии идиотизмом. Из-за его позиции в Европе был отменен ряд его концертов.

Ранее стало известно, что известная украинская певица отменила концерт в московском клубе Magnus Locus из-за пустого зала. За четыре дня до выступления была продана лишь треть билетов.