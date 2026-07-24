Экс-солист Modern Talking может выступить в Москве

Бывший солист Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву на частное мероприятие. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист запросил за шоу 45 млн рублей.

Отмечается, что 72-летний музыкант сейчас ведет переговоры об организации выступления на частном мероприятии российской компании. Певец запросил гонорар в 500 тысяч евро за час, перелет в Москву бизнес-классом и проживание в пятизвездочном люксе. С собой Болен везет еще пятерых участников группы, для которых требуется отдельные номера класса «стандарт». При этом предоплату артист принимает только наличными в Гамбурге или на Майорке.

В еде Болен неприхотлив — ему достаточно завтрака, обеда и ужина в отеле и безалкогольные напитки. Менеджер артиста отметил, что для звезды 90-х также следовало бы «прикупить пивка».

Болен неоднократно выступал в поддержку России. Он критиковал санкции против страны, называл антироссийскую политику Германии «идиотизмом» и называл победу Украины худшим исходом спецоперации. Из-за этого концерты Дитера стали отменять в Европе. При этом второй солист Modern Talking Томас Андерс, с которым Дитер не выступает из-за давней вражды, недавно отказался выступать в России до окончания СВО, заявив, что не хочет здесь зарабатывать.