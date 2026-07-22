Пригожин объяснил популярность певцов-блогеров

Успех артиста состоит из многих факторов, а блогинг — это тяжелый труд, заявил НСН Иосиф Пригожин. Музыкант должен иметь не только сильный репертуар, но и грамотный образ, поэтому преуспеть может как певец-блогер, так и обыкновенный артист, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что не считает поющих блогеров коллегами. По словам музыканта, они имеют право выступать, но он не относится к ним серьезно, а их резкая слава также быстро приведет к забвению, поскольку свое им нужно «выстрадать». Его слова приводит NEWS.ru. Пригожин не согласился с таким заявлением.

«Многие певцы идут в блогеры, потому что у них не получается раскрутиться самостоятельно. Для того, чтобы стать звездой нужно иметь как минимум репертуар, мощных менеджеров, большие инвестиции. Поэтому не все блогеры имеют право на песню. Прежде чем стать музыкантом или артистом раньше надо было съесть пуд соли, а потом уже получить сахар. Но правы и те, кто пытается найти свой путь и выстрадать свою дорожку. Блогеры целыми днями что-то снимают, ищут, пытаются как-то выскочить куда -то — это не просто. Появились другие обстоятельства, настала эпоха современных технологий. Но побеждает всегда сочетание материала и образа. У великого Майкла Джексона была выдающаяся музыка, которая легла на его танцы и образ. У каждого есть своя индивидуальность. В нашем случае побеждает именно она и команда: правильные инвестиции, образ и концепция», — подчеркнул он.

Ранее главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев рассказал НСН, как певцы-блогеры захватили топ-чарты в России.