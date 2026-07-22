Собчак рассказала, почему не заводит детей с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак рассказала, почему не рожает детей от своего мужа, режиссера Константина Богомолова. Как сообщает Starhit, в выпуске шоу «Что о тебе думают?» в «VK Видео» с Идой Галич она призналась, что для нее это достаточно сложный шаг.

В ходе разговора знаменитости затронули тему детей. Собчак спросила, нарушает ли Галич границы своих наследников, делая их частью контента. Также журналистка спросила, что о ней будут говорить через 10 лет: что она пятый раз выходит в замуж, войдет в Общественный совет, что она так и останется звездой интернета или ее вовсе забудут.

Галич ответила, что не видит ничего плохого в том, что дети становятся частью ее публичной жизни, а вот большого количества браков боится. Совсем недавно блогер вышла замуж во второй раз. Собчак на это заявила, что новый брак – далеко не самое страшное.

«Для меня выйти замуж не настолько важное событие, насколько ребенок — это прямо серьезнейшее изменение жизни. В первом браке с Максимом ребенок появился после четырех или пяти лет брака. Для меня это очень сложное решение, а для тебя — довольно легкое», - поделилась Собчак.

Напомним, что у Собчак есть один ребенок – сын Платон, который родился в 2016 году с актером Максимом Виторганом. Общих детей с текущим мужем Константином Богомоловым у журналистки нет. В браке пара с 2019 года.