Компания Элджея принесла артисту миллионы рублей

Компания рэпера Элджея (Алексей Узенюк) заработала почти десять миллионов рублей чистой прибыли за прошлый год. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, общество с ограниченное ответственностью «Сайонара Бойс», которое было зарегистрировано в 2018 году, ведет деятельность, связанную с исполнительскими искусствами. По информации «Звездача», весной 2025 года Узенюк стал генеральным директором этого ООО.

По версии канала, прошлый год стал переломным для бизнеса рэпера: если в 2024 году компания не принесла выручки и сработала в минус на один миллион рублей, то по итогам 2025-го ситуация резко изменилась.

По данным канала, за год выручка фирмы составила 15,3 миллиона рублей, а чистая прибыль зафиксировалась на отметке в 9,8 миллиона. «Звездач» подчеркивает, что юридическая история у ООО «почти образцовая».

32-летний Узенюк - уроженец Новосибирска. В 2019-2021 годах он был женат на телеведущей Анастасии Ивлеевой.