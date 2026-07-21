Ваня Дмитриенко сменил образ

Поп-идол Ваня Дмитриенко поддерживает образ рокового любовника третьим подряд синглом одной стилистики и тематики. “Недоступна” продолжает серию, начатую в треках “Ртуть” и “След”.

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В новом треке, наполненном тремором барабанной дроби, предвещающей катарсис припевов, любовь предстает как дуэль, в которой празднует победу слияние душ и тел и невозможность жить вне этих чувств. По новому синглу поклонницы могут изучать порывы страстной души лирического героя от мотива подчинения (“твоего дыханья слуга”), до преследования (“узнаю, где ты пробуешь на вкус пьяное утро”). Но, по большому счету, Ваня дразнит - “может, я останусь с тобой... назову любовь твоим именем”.

Начиная с “Ртути” Ваня использует героический мужественный напор и легкий уклон в милитари, зашитый в сбивающий с ног барабанно-гитарный шквал арт-рокового звучания. Артист резко меняет сферу, переходя из образа ванильного подростка в роль опасного героя-любовника.

Сингл сопровождает муд-видео, в котором Ваня Дмитриенко с группой исполняет песню в пространстве, задекорированном легкой белой тканью, как бы погружая слушателя в ауру сна. Предыдущий сингл “След” был визуализирован фантазийным видео.

В нем отношения показаны как волшебная встреча. Два человека переходят в пространство зазеркалья, где происходят чудесные вещи. Принц и принцесса бегут друг другу навстречу, летают в космосе, плавают среди звезд, все это перемежается образами стай сказочных рыбок и, конечно, куда без них, нашествием бабочек. На обложке сингла Ваня был в компании единорога, что дополнительно подчеркивает сказочную любовь, которую в последнее время манифестирует артист.