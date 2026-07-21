Туриченко проиграл деньги на ставках

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что проиграл деньги, поставив на Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу. Об этом сообщает «КП».

По словам артиста, он внимательно следил за турниром и делал ставки, и «даже немножко заработал».

«Но все, что заработал в конце, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит», — рассказал певец.

При этом артист отметил, что испанская сборная в решающей игре выглядела сильнее. Кроме того, для Туриченко стало неожиданным, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара по воротам испанцев.

Отдельно певец обратил внимание на саму атмосферу финала — организаторам удалось превратить спортивное событие в масштабное шоу, объединив футбол и музыку. Кроме того, турнир подарил болельщикам сразу несколько новых имен в мировом футболе — в частности, норвежца Эрлинга Холанда, вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Диаша и испанца Ламина Ямаля, который выиграл чемпионат мира в 19 лет.

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Напомним, что финал чемпионата мира по футболу прошел 19 июля. Победителем стала Испания, которая обыграла Аргентину со счетом 1:0.