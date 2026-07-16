Рената Литвинова вернулась в Россию

Рената Литвинова на время вернулась в Россию — известная актриса приняла решение продать квартиру в центре Москвы и приехала, чтобы побыстрее избавиться от недвижимости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Апартаменты 344 квадратных метра находятся в элитном доме, артистка надеется получить за них 1 млрд рублей от некоего крупного московского бизнесмена.

Журналисты заметили, что Литвинова в свое время объединила две квартиры в одну. В апартаментах проходили съемки, встречи, постоянно никто не жил.

Напомним, что телезвезда в 2010-х приобрела в ипотеку квартиру площадью 100 квадратов около Триумфальной арки в Париже.

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В феврале 2022 года актриса заявила, что ей требуется лечение за границей, покинула Россию и поселилась в своей французской квартире.

После переезда Литвинова не стала затворницей — она посещает музеи и выставки, продолжает писать сценарии, работать над новыми фильмами и искать международные проекты.