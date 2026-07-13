"Паралич": Анна Снаткина угодила в больницу

Сегодня, 13 июля, исполняется 43 года актрисе Анне Снаткиной. Она прославилась благодаря таким проектам как "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой".

Однако публика могла бы никогда не узнать, кто такая Анна Снаткина, потому что еще во времена учебы во ВГИКе с будущей артисткой случилась беда. На одном из уроков фехтования Снаткина упала и не сумела подняться. Как выяснилось, еще во времена занятий спортивной гимнастикой врачи говорили Анне, что ей нельзя сильно напрягать спину, однако она пренебрегла этим предупреждением.

В результате Снаткина попала в больницу.

"Я спросила, какие могут быть последствия, мне сказали, что паралич. У меня жизнь пронеслась перед глазами. Боль была такая… Я не знала, что с ней делать. Помню, меня привезли в Боткинскую больницу. Я лежала на кровати и кричала", - рассказывала актриса.

Ей диагностировали грыжу позвоночника, требовалась срочная операция. Врачи предупреждали, что вероятность удачного исхода крайне мала: максимум будут шевелиться руки, а вот ходить Анна вряд ли сможет.

Тогда Снаткина отказалась от операции. Вместо этого она начала регулярно делать специальные упражнения для спины. На учебы Анна добиралась, лежа на заднем сиденье автомобиля. А лекции Снаткина слушала стоя в корсете. В итоге болезнь отступила, и она получила шанс осуществить все свои мечты, передает Starhit.