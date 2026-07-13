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"Паралич": Анна Снаткина угодила в больницу

ТВ Центр

Сегодня, 13 июля, исполняется 43 года актрисе Анне Снаткиной. Она прославилась благодаря таким проектам как "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой".

"Паралич": Анна Снаткина угодила в больницу
© Global Look Press

Однако публика могла бы никогда не узнать, кто такая Анна Снаткина, потому что еще во времена учебы во ВГИКе с будущей артисткой случилась беда. На одном из уроков фехтования Снаткина упала и не сумела подняться. Как выяснилось, еще во времена занятий спортивной гимнастикой врачи говорили Анне, что ей нельзя сильно напрягать спину, однако она пренебрегла этим предупреждением.

В результате Снаткина попала в больницу.

"Я спросила, какие могут быть последствия, мне сказали, что паралич. У меня жизнь пронеслась перед глазами. Боль была такая… Я не знала, что с ней делать. Помню, меня привезли в Боткинскую больницу. Я лежала на кровати и кричала", - рассказывала актриса.

Ей диагностировали грыжу позвоночника, требовалась срочная операция. Врачи предупреждали, что вероятность удачного исхода крайне мала: максимум будут шевелиться руки, а вот ходить Анна вряд ли сможет.

Тогда Снаткина отказалась от операции. Вместо этого она начала регулярно делать специальные упражнения для спины. На учебы Анна добиралась, лежа на заднем сиденье автомобиля. А лекции Снаткина слушала стоя в корсете. В итоге болезнь отступила, и она получила шанс осуществить все свои мечты, передает Starhit.