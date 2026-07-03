Больная раком Лерчек простилась с детьми

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

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В конце июня Чекалиной провели седьмой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Но когда люди увидели, что блогер не просто делает растяжку или легкие упражнения, а занимается с тяжелыми штангами, разразился скандал. Поведением Валерии заинтересовалась прокуратура. Была проведена дополнительная экспертиза. Врачи подтвердили, что лучше блогеру не стало, Лерчек действительно серьезно больна.

Однако блогер уверена, что сможет победить рак. Валерия старается не унывать и жить обычной жизнью. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини поддерживает ее. Хореограф ведет блог, в котором показывает, как Валерия справляется с испытаниями, что послала ей судьба.

Обнародован результат повторной экспертизы Лерчек

Так, Луис снял трогательную сцену. Лерчек прощалась с детьми, 10-летними двойняшками Алисой и Богданом. Сын и дочь блогера уезжают на две недели в лагерь.

"Мы будем плакать и по вам скучать", — сказала Валерия наследникам с грустью.

Но Алиса и Богдан не поддержали настроение мамы.

"А мы будем веселиться", — с улыбкой пообещала дочь Лерчек.

От шутки наследницы Чекалина улыбнулась, хотя в уголках ее глаз собрались слезы.