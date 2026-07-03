Дробыш назвал самые раздражающие песни

Наиболее раздражающими со временем становятся песни, которые вначале нравятся подавляющему числу людей. Как сообщает «Общественная служба новостей», об этом заявил продюсер Виктор Дробыш.

Он отметил, что любой хит, который звучит из «каждого утюга», быстро надоедает людям. Дробыш привел в пример песню «Сигма-бой» российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской.

«Она так всем надоела, что уже невозможно было ее слушать. Еще пример: песня "Маршрутка". Она тоже спустя время уже раздражала всех», — рассказал Дробыш.

Продюсер отмечает, что такие песни постоянно меняются и сейчас их накопилось огромное количество. При этом невозможно предсказать, будут люди любить или ненавидеть ту или иную композицию — Дробыш уверен, что на это не способен даже самый искусный критик.