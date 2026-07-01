Канада впервые в истории примет участие в «Евровидении»

Канада официально присоединится к международному песенному конкурсу «Евровидение», который в 2027 году пройдёт в Болгарии. Об этом проинформировал Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

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Страна станет первой новой участницей с 2015 года, когда к конкурсу присоединилась Австралия. Она начнёт выступление со стадии полуфиналов. Конкурс стартует в конце весны в следующем году.

В EBU подчеркнули, что интерес канадцев к конкурсу высок: на 70-м «Евровидении» в мае страна вошла в тройку лидеров по голосованию в категории «Остальной мир», а канадцы были одними из крупнейших покупателей билетов за пределами Европы.

В CBC/Radio-Canada отметили, что детали отбора участника объявят позже.