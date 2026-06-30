Волочкова поблагодарила Пугачеву

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с News.ru выразила благодарность Алле Пугачевой за участие в благотворительном вечере «Все лучшее — детям и взрослым».

Народная артистка СССР не смогла присутствовать лично, но прислала видеозапись со своей песней. Волочкова подчеркнула, что мероприятие носило исключительно неполитический характер и было направлено на поддержку детей с онкологией.

По словам балерины, на концерте присутствовали тяжелобольные дети, которых привозили на скорой помощи. После выступления они подходили к артистам, обнимали и благодарили за внимание. Волочкова отметила, что участие Пугачевой стало важным жестом поддержки.

Поводом для обсуждения стал один из номеров, в котором использовалось видео Пугачевой. Глава ФПБК Виталий Бородин осудил этот момент, назвав его «цинизмом высшей пробы». Ранее представитель Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о завершении карьеры певицы, заявив, что информация об операциях на сердце и прекращении активной деятельности не соответствует действительности.