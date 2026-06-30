Дом певицы Славы превратился в руины

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) переживает положительные перемены в жизни. Артистка усиленно работает, помирилась с родными и занялась ремонтом дома.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Слава опубликовала фото дома, в котором задумала грандиозные перемены. Жилище артистки превратилось буквально в руины. Очевидно, что ремонт здесь только начинается.

Пока ее особняк претерпевает метаморфозы, сама Анастасия живет в столичной квартире, от которой ранее собиралась избавиться. Однако сделка сорвалась. Певица утверждала, что хотела продать недвижимость, чтобы помочь родным.

Впрочем, потом Слава вдрызг разругалась с близкими людьми и даже обвиняла их в корысти и предательстве. Однако что конкретно случилось в семье, артистка не стала уточнять.

А затем певица оказалась в центре скандала из-за странного и вызывающего поведения на концерте и в быту. Не раз артистка выходила на связь с общественностью и со слезами жаловалась на все подряд, в том числе и на родственников, которые якобы ею только пользовались, чем только еще больше пугала фанатов.

Но теперь все проблемы остались в прошлом. Слава сообщила, что завязала с алкоголем, начала принимать лекарства и даже обратно сошлась с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила младшую дочь Антонину.