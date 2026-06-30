SHAMAN объяснил, почему не отправляется на фронт

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, ответил на критику пользователей, которые задаются вопросом, почему он не находится в зоне проведения специальной военной операции.

© Вечерняя Москва

По словам артиста, его главная задача заключается в выступлениях и поддержке людей с помощью творчества.

— Сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие. Ни разу ни один серьезный человек, ни один наш боец не задавал этого вопроса, — заявил Дронов.

Исполнитель отметил, что регулярно ездит в зону СВО с концертами, а его главный «фронт», по его словам, находится на сцене, передает РИА Новости.

Певец Ярослав Дронов в понедельник, 29 июня, провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой сделал ряд заявлений о своей карьере. Так, музыкант назвал себя «проповедником свободного патриотизма» и заявил, что настоящий патриот должен быть свободен в том числе от «либеральных СМИ». Он добавил, что больше не является «кремлевским проектом».

Кроме того, SHAMAN прокомментировал прошлогодний конфликт между артистом Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.