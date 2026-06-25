Серов резко высказался о президенте Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду разрушает прекрасную республику, провоцирует конфликты, оказывает давление на творческих людей, рассказал журналистам News.ru народный артист России Александр Серов.
Ранее Минкульт Молдавии опубликовал «черный список» российских звезд. В него попали Егор Крид, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Александр Серов, Сергей Шнуров.
«Вероятно, [этот шаг Молдавии] связан с тем, что там командует Санду. Я считаю, что ее надо сжечь на костре. Она создана для того, чтобы разрушать», — отметил Серов.
По его мнению, глава республики «взялась ниоткуда» и желает перессорить всех, особенно тех, кто действительно любит Молдавию.
Минкультуры Молдавии опубликовало черный список российских артистов
Певец констатировал, что Санду следует «искоренить любым путем» с тем, чтобы республика ни в коем случае не отделялась от России.