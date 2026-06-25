На друзей Моргенштерна* подали в суд

На друзей рэпера Алишера Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) подали в суд в подмосковной Истре. Как сообщает Telegram-канал Mash, они могли помочь иноагенту скрыть его имущество.

Исполнитель приобрел участок площадью почти в гектар в 2021 году, взяв в ипотеку на 26 лет. Земля поделена на две части: на одной расположены особняк и теннисный корт, а на другой — баня с выходом к Малой Истре. По документам она числилась на Алексее Быстрякове, пока Моргенштерна* не признали иноагентом.

В апреле прошлого года государство арестовало половину, на которой находится дом. Рэпер попросил Быстрякова переписать вторую на своего телохранителя Азиза Аминовича.

Позднее на Алишера* пожаловался экоактивист Глеб Рыськов — он попросил выдать Росреестру предписание о запрете совершения сделок с участками, которые купил рэпер. Он обратил внимание, что участок накладывается на береговую полосу реки, которая должна находиться в государственном пользовании. После этого иск подал уже прокурор — для того, чтобы участок музыканта признали незаконным. По этой причине его хотят снять с кадастрового учета. Кроме того, под арест попала и часть с баней.

Теперь Истринский суд начал рассматривать дело в отношении администрации Истры и друзей иноагента. Mash ранее писал, что жалобу на Моргенштерна* подавали и в Следственный комитет.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.