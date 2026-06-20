Рэпер Кисло-Сладкий пропал в Таиланде

27-летний рэпер Дархан Жумабек (псевдоним — Кисло-Сладкий) находился в Паттайе и сегодня должен был прилететь на Пхукет, чтобы снимать клип. Однако его режиссер заявил, что он не выходит на связь, сообщает Shot.

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Режиссёр Парасат Ибраев рассказал, что последний раз общался с рэпером накануне.

Очевидцы рассказали, что в последние дни несколько раз видели Дархана на пляжах Паттайи в неадекватном состоянии. На опубликованном видео он совершает нелепые телодвижения на улице.

Вылетел Кисло-Сладкий на Пхукет или нет, никто не знает, отмечает канал.

Кисло-Сладкий — русскоязычный рэпер из Казахстана, получивший известность после выхода трека «Пиридай» в 2019 году.