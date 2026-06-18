Продюсер Виктор Дробыш высмеял певца Akmal’ (Акмаль Холходжаев) на шоу «Соль.Легенда» на «Рен ТВ». Как сообщает Starhit, он не оценил платок, который стал частью образа молодого певца.

Дробыш отметил, что с большим уважением относится к Акмалю и считает его одним из самых талантливых молодых артистов.

«Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Константина Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение будто уборщица забыла убрать», — добавил продюсер.

Реплика вызвала неоднозначную реакцию как в студии, так и среди зрителей. Сам Акмаль напомнил, что платок связан с памятью о его умершей бабушке, которая занимала важное место в его жизни.

«Благодаря ей я пошел в музыку. Также это атрибут национального характера. Он всегда со мной», — ответил вокалист.

Дробыш в ответ сказал, что ему не должно быть стыдно, однако извинился за свои слова, отметив, что не может все предусмотреть.