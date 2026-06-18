Виктор Дробыш высмеял певца Akmal’
Продюсер Виктор Дробыш высмеял певца Akmal’ (Акмаль Холходжаев) на шоу «Соль.Легенда» на «Рен ТВ». Как сообщает Starhit, он не оценил платок, который стал частью образа молодого певца.
Дробыш отметил, что с большим уважением относится к Акмалю и считает его одним из самых талантливых молодых артистов.
«Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Константина Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение будто уборщица забыла убрать», — добавил продюсер.
Реплика вызвала неоднозначную реакцию как в студии, так и среди зрителей. Сам Акмаль напомнил, что платок связан с памятью о его умершей бабушке, которая занимала важное место в его жизни.
«Благодаря ей я пошел в музыку. Также это атрибут национального характера. Он всегда со мной», — ответил вокалист.
Дробыш в ответ сказал, что ему не должно быть стыдно, однако извинился за свои слова, отметив, что не может все предусмотреть.