Рудковская пригрозила Тутберидзе

Продюсер Яна Рудковская пригрозила тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает газета «Metro Москва».

В ответ на критику в адрес ее семьи и академии «Ангелы Плющенко» Рудковская заявила, что «ее терпение кончилось». Она пообещала, что может раскрыть компромат на Тутберидзе, если та вновь выскажется в адрес ее мужа Евгения Плющенко.

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело», — заявила Рудковская.

Ранее Тутберидзе заявила, что не считала Плющенко настоящим тренером.