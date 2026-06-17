Дмитрий Нагиев ощутил себя Петром I

Вчера Дмитрий Нагиев появился на сцене в роли ведущего большого мероприятия — его выход был поставлен по-царски: под дымовую завесу, эффектно, будто сам Пётр I материализовался из тумана.

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Обратившись к девушкам в зале, он произнёс:

«Я вижу девушек в этом зале, и сразу видно — 15 лет было буквально вчера. Мои 15 лет выпали на сложное время, я не про девяностые. Когда мне было 15 лет, Пётр I закончил закладывать Санкт-Петербург. А 15 лет — это возраст, когда внутреннее прорывается наружу, это не описать словами, зато можно показать формами, цветом, фактурой и собственным образом». Однако после этого эффектного появления ведущий практически исчез: голос его доносился откуда-то с балкона, а самого Нагиева гости почти не видели на протяжении всего вечера. На сцену он вернулся только в самом финале.

При этом сам Нагиев не устаёт повторять, что организаторы «голодали и умирали», лишь бы его нанять, а зрители, по его мнению, платят именно за его присутствие. Странное чувство уважения к публике — сначала эффектно выйти под дым с исторической шуткой, а затем спрятаться на балконе, оставив зал слушать только голос. Если раньше его пафосные заявления вызывали смех, то теперь такой подход выглядит как перебор: слишком много слов о своей дороговизне и слишком мало самого Нагиева на глазах у тех, кто за него заплатил.