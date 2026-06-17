Пригожин выступил против содержанок

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Его слова приводит «Абзац».

Медиаменеджер заявил, что в паре должны работать оба, и призвал честно трудиться наравне с избранником, не считая чужие деньги. Позицию содержанок продюсер назвал неприемлемой.

«Идея, что мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная. Работаем вместе и отдыхаем вместе», — заключил Пригожин.

Ранее Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с супругой, певицей Валерией. По его словам, после встречи с женой ему пришлось отказаться от амбиций и изменить свои планы.