Телеведущая, блогер Ксения Собчак приложила значительные усилия к тому, чтобы уговорить рэпера Егора Крида дать интервью. Все ее попытки оказались безуспешными, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, журналистка обратилась к исполнителю с просьбой о записи интервью во время прямого эфира на его странице.

«Кто за три месяца до его большой славы сделал интервью с [певцом] Ваней Дмитриенко? Можно сказать, что благодаря мне у него карьера началась. Это шутка, но я к тому, что есть и позитивные кейсы», — отметила Собчак.

Крид в ответ признал, что собеседница действительно помогла Ване сделать карьеру. Вместе с тем, подчеркнул он, беседа с телеведущей похоронила карьеру рэп-, поп- и рок-исполнителя Алишера Моргенштерна* (иноагент в РФ).

«Счастье, что ушел и не увидел»: Киселев заявил, что Собчак порочит имя отца

Журналистка заявила, в свою очередь, что Крид не повторит судьбу опального музыканта, а станет как Дмитриенко, его карьера сделает новый виток.

Рэпер коротко, с трудом сдерживая смех, пояснил, что «всегда мечтал».

Автор статьи разъяснил, что в 2026 году у Егора Крида и Вани Дмитриенко начался конфликт. Исполнители прямо или опосредованно в негативном ключе упоминали друг друга, хвастались своими успехами в шоу-бизнесе, преуменьшали достижения соперника.

* Признан иностранным агентом в РФ.