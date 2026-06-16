Певица Bearwolf помирилась в суде с предпринимателем Кангро

В Арбитражном суде Татарстана стал известен итог борьбы исполнительницы Bearwolf (Валерии Василевской) за права на свои хиты «Godzilla» и «Гроза». Об этом пишлет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Утверждается, что артистка подписала мировое соглашение в деле по иску к индивидуальному предпринимателю Валентину Кангро о взыскании более 21 миллиона рублей долга по лицензионным платежам.

В рамках примирения стороны признали, что ими в 2024 году заключен лицензионный договор, по которому истица передала ответчику право использовать музыкальное произведение «Godzilla» и 11 ремиксов на него, а также трек «Гроза» и рингбэктон фонограммы Bearwolf.

С третьего квартала 2024 года Кангро допустил просрочку выплат роялти, на сумму долга по которым и был подан иск. После предъявления иска бизнесмен погасил часть долга.

Оставшийся долг в размере более 19 миллионов рублей Кангро обязался выплатить Василевской до 30 ноября 2027 года.

В конце 2025 года Василевская утверждала, что ставший вирусным трек «Godzilla» не принес ей денег. Девушка утверждала, что лейбл Кангро «Слышно» не выполнял своих обязательств перед ней.